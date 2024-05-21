رئيس اقليم كردستان يشارك برفقة وفد كبير في مراسم عزاء رئيسي

2024-05-21 19:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، (21 ايار 2024)، أن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، سيشارك يوم غد الأربعاء، في مراسيم تعزية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "بارزاني سيشارك مع وفد كبير من إقليم كردستان غداً بمراسم تعزية رئيسي".

وأضاف، أن "رئيس الإقليم سيلتقي في إيران عدد من المسؤولين في العاصمة الإيرانية طهران".

ولفت المصدر الى ان "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني شارك اليوم القنصلية الإيرانية في أربيل مراسم التعزية".

وكانت مروحية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ومرافقيه بينهم وزير الخارجية امير حسين عبد اللهيان، قد سقطت أول أمس الأحد في منطقة معقدة التضاريس وطقس سيء في شمال ايران، وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص كانوا في الطائرة بينهم رئيسي.

وشيعت ايران اليوم الثلاثاء جثامين الضحايا فيما سيقام غداً في طهران التشييع الرسمي بعد الصلاة على الجنائز قبل ان توارى الثرى.