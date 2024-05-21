دوري نجوم العراق.. أمانة بغداد يخطف 3 نقاط ثمينة من الميناء

2024-05-21 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق امانة بغداد، يوم الثلاثاء، على مضيفه فريق الميناء بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الميناء عند الساعة الرابعة عصراً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم أمانة بغداد بهدف واحد عن طريق اللاعب فلوريند ديدير، في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني عزز الفريق فوزه بهدف ثان عن طريق اللاعب حسين زياد في الدقيقة 54.

وادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من واثق محمد حكم ساحة، وولاء حسين مساعد اول ، وعلي محسن جهادي مساعد ثانٍ ، وسجاد خالد حكم رابع ، وفيد علي حكم "فار".

ورفع امانة بغداد رصيده للنقطة 22 بالمركز 19 ، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 33 بالمركز 12.