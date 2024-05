دخلت الخدمة الفعيلة.. الصحة ترسل 5 سيارات إسعاف لمستشفى الناصرية التعليمي

2024-05-21 19:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تجهيز مستشفى الناصرية التعليمي بخمس سيارات إسعاف حديثة مجهزة بأحدث التقنيات، فيما أشارت الى أنها دخلت الخدمة الفعلية. وذكرت الوزارة في تصريح تابعته شبكة أخبار الناصرية أنه “بعد زيارة وزير الصحة صالح الحسناوي والاستماع لطلبات الحكومة المحلية الخاصة بالمحافظة في الملف الصحي...

