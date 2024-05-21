السوداني يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر السلام في أوكرانيا

2024-05-21 20:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر السلام في أوكرانيا والذي سيعقد في سويسرا الشهر المقبل. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن السوداني تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجّه فيه دعوة رسمية لسيادته للمشاركة في مؤتمر السلام في أوكرانيا الذي سيُعقد في سويسرا الشهر المقبل. وأضاف البيان، إن الاتصال شهد التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية انعقاد اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالي الأمن الغذائي والطاقة. واشار إلى أن الاتصال تطرق إلى الشركات الأوكرانية العاملة في العراق، وخطوات الحكومة وإجراءاتها في توفير البيئة الاستثمارية المثالية المحفزة للعمل والاستثمار. وفي وقت سابق،أعلنت الحكومة السويسرية، أن المؤتمر الذي تنظمه حول السلام في أوكرانيا سيعقد في 15 و16 حزيران في فندق في وسط البلاد. وأفادت وسائل إعلام سويسرية بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيشارك في هذا المؤتمر.