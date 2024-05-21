2024-05-21 20:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، الثلاثاء، عودة أكثر من 785 نازحاً إيزيدياً من مخيمات دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار. وقالت جابرو في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن أكثر من 785 نازحا إيزيدياً عادوا من مخيمي ايسيان ومامرشان في محافظة دهوك بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، مبينة، أن ذلك جاء تمهيداً لإغلاق مخيمات النزوح حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وأوضحت جابرو، أن عملية نقل الأسر مع أثاثهم تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM، موجهة، بشمول الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في سنجار بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة وتلبية جميع احتياجاتها سريعاً. وأكدت، أن الوزارة مستمرة بالعمل لإعادة جميع النازحين بشكل طوعي وإغلاق ملف النزوح بالكامل في 30 من شهر تموز المقبل.