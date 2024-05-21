النقل تعلن دخول تقليص الاجواء المخصصة للطيران العسكري حيز التنفيذ

2024-05-21 20:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، دخول تقليص الأجواء المخصصة للطيران العسكري حيز التنفيذ ،مما يزيد من المساحة المخصصة للطيران المدني.

وبّين مدير عام الشركة الدكتور عباس صبار البيضاني، في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "بدعم وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجهود قسم إدارة الحركة الجوية والتعاون المشترك بين كافة وحدات الرقابة الجوية، وبعد عدة اجتماعات ومخاطبات مع مركز العمليات الجوية المشترك التابع لطيران قوات التحالف، تم قبول طلب الشركة بتقليص الأجواء المحجوزة للقوات العسكرية التابعة للتحالف المتمثلة بـ HULK"، لافتا إلى أن "ذلك يأتي في إطار تأهيل المطار وزيادة مساحة الأجواء العرقية المخصصة للطيران المدني".

وأشار البيضاني، إلى إنه "بناء على ذلك ستكون هناك فسحة أكبر لعبور الطيران المدني وفتح الأبواب أمام الشركات لاستخدام المجال الجوي، ومما يقلل كذلك من التشويش الحاصل كونه يدعم الجهة الغربية البعيدة عن التشويش لـ (GPS)".