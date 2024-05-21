سعي برلماني لخفض أسعار اللحوم في العراق

2024-05-21 20:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة الزراعة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (21 ايار 2024)،سعيها لمناقشة قضية استمرار ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في الأسواق العراقية بالرغم من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الزراعة.

وقال عضو اللجنة ثائر مخيف، لـ"بغداد اليوم"، ان "وزارة الزراعة وعدت بالسيطرة على أسعار اللحوم الحمراء ومنع أي ارتفاع لها، وكان هناك فعلا سيطرة بمنع المزيد من الارتفاع، لكن في نفس الوقت الأسعار أصبحت ثابتة ولم تعاود الانخفاض كما كان سابقاً".

وبيّن مخيف، ان "الحكومة العراقية ووزارة الزراعة تحديدا عملت بكل ما لديها من اجل السيطرة على السوق واتخذت خطوات وقرارات عدة لدعم مربي المواشي بهدف خفض الأسعار، ولهذا نحن في لجنة الزراعة البرلمانية سنعمل على استضافة الجهات الحكومية المختصة، لمناقشة قضية استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي وإيجاد حلول سريعة لخفض هذه الأسعار".

يشار الى ان وزارة الزراعة عملت على فتح باب الاستيراد للحوم الحمراء والحيوانات الحية، الا ان الاستيراد اقتصر على العجول والابقار، وبالفعل انخفضت اسعارها بين 12 و14 ألف دينار، الا ان اسعار الإغنام العراقية مازالت مرتفعة وبواقع 20 ألف دينار للكيلوغرام، ويعود ذلك لقلة عرضها وذبحها، حيث يقوم الرعاة بتسمين الاغنام في السهول والوديان في اوقات الربيع.