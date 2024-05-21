برئاسة نيجيرفان بارزاني.. وفد رفيع من إقليم كوردستان يشارك في مراسم تشييع جثمان رئيسي

2024-05-21 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏أعلنت رئاسة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور إيران للمشاركة في مجلس عزاء الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

‏وقالت الرئاسة، في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً رفيعاً من إقليم كوردستان سيشارك في مجلس عزاء الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي"، موضحة أن "الوفد يضم الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائب رئيس الاقليم مصطفى سيد قادر وونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قباد طالباني ووزير الداخلية ريير احمد