رئيـس هيئة النزاهة يشدد على توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الأجنبية

2024-05-21 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعشدد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، على توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الأجنبية.وذكر بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون التقى السفيرة الألمانيَّة كريستيانا هومان ونبه بأهميَّة وجود الشركات والمستثمرين الألمان ومشاركتهم في تطوير مختلف القطاعات والإفادة من الجانب الألماني في تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد"، لافتاً إلى، أن "سياسة الحكومة الحاليَّة جعلت مكافحة الفساد أولويَّة إلى جانب ملفات الإعمار والتنمية والمشاريع الاقتصاديّة الإستراتيجية".وأضاف البيان، أن "حنون حضَّ على التصدي لآفة الفساد وعمليات الابتزاز والرشى، التي تتعرَّض لها الشركات الأجنبيَّة وتوفير بيئة آمنة لعملها"، مؤكداً، "رغبة الهيئة في إبرام مُذكَّرة تفاهم مع الجهة النظيرة في ألمانيا المعنيَّة بمنع الفساد ومكافحته".وأشاد حنون "بالتعاون مع الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، لا سيما في عقد ورش وبرامج تدريبية حول استرداد الموجودات المُهرَّبة والمُساعدة القانونيَّة المُتبادلة ومهارات إدارة الاتفاقيات والتعامل مع العقبات السياسيَّة والجوانب التشريعيَّة، ومنها مشروع تعزيز الإدارة الماليَّة العامَّة والأسواق الماليَّـة".من جانبها، أعربت السفيرة الألمانية كريستيانا هومان، عن سرورها بالعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة العراقيَّة، مشيرة إلى، "رغبة بلادها في تطوير مجالات التعاون مع العراق وانتقالها من العمل في القطاع النفطي والكهربائي إلى غيرهما من القطاعات الحيويٓة"، منبهة في الوقت نفسه إلى، أن "عملية مكافحة الفساد توفر بيئة آمنة ومستقرة للشركات وتحفزها للاستمرار وتوسيع أعمالها".