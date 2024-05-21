رئيس الوزراء والرئيس الأوكراني يؤكدان أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين

2024-05-21 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أهمية انعقاد اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجّه فيه دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء للمشاركة في مؤتمر (السلام في أوكرانيا) الذي سيُعقد في سويسرا الشهر المقبل".وأضاف، أنه "شهد الاتصال التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية انعقاد اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وكذلك التعاون في مجالي الأمن الغذائي والطاقة".وتابع، أنه" تطرق الاتصال إلى الشركات الأوكرانية العاملة في العراق وخطوات الحكومة وإجراءاتها في توفير البيئة الاستثمارية المثالية المحفزة للعمل والاستثمار".