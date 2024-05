2024-05-21 20:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بهروب نزيل اثناء نقله لأحد السجون شمال المحافظة. وأبلغ المصدر “شبكة اخبار الناصرية”، أن “محكوماً بالسجن لمدة عامين بتهمة السرقة هرب من يد عناصر الأجهزة الأمنية من مركز شرطة شمالي محافظة ذي قار “. وبين المصدر، أن “القوات الأمنية...

The post هروب سجين من مركز للشرطة شمال ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.