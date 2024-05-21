2024-05-21 20:36:07 - المصدر: منصة إيشان

خرجت المنجمة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، بلقاء تلفزيوني جديد عبر شاشة عراقية، وتوقّعت ما سيحصل في العراق خلال السنتين المقبلتين، وحذّرت أربع شخصيات سياسية معروفة من تعرضها للاغتيال. عبد اللطيف ظهرت في مقابلة متلفزة، تابعتها “إيشان”، وقالت، إن “العراق سيكون بالمرحلة المقبلة، أمام مرحلة التغيير الكبير أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وسيكون أمامه مواجهة تطورات إيجابية قد […]

ظهرت المقالة ليلى عبد اللطيف تحذّر من اغتيال شخصيات سياسية و”تبشّر” العراقيين: مقبلون على تغيير كبير في بلدكم أولاً على ايشان.