2024-05-21 20:36:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد حديثها عن تعرض شركات بلادها إلى حالات ابتزاز واتاوات، أجرت السفيرة الألمانية لدى بغداد زيارة إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لإجراء مباحثات مع رئيسها بهذا الخصوص. وقال بيان للهيئة ورد لمنصة “إيشان”، إن “القاضي حيدر حنون، خلال لقائه السفيرة الألمانيَّة (كريستيانا هومان) نوَّه بأهميَّة وجود الشركات والمستثمرين الألمان ومشاركتهم في تطوير مختلف القطاعات، والإفادة من […]

ظهرت المقالة بعد حديثها عن “الابتزاز والاتاوات” وتوجيه السوداني بالتحقيق.. السفيرة الألمانية تلتقي رئيس النزاهة أولاً على ايشان.