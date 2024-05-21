2024-05-21 20:36:07 - المصدر: منصة إيشان

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجّه فيه دعوة رسمية لسيادته للمشاركة في مؤتمر (السلام في أوكرانيا) الذي سيُعقد في سويسرا الشهر المقبل. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ورد لمنصة “إيشان”، إن “الاتصال شهد التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية انعقاد […]

ظهرت المقالة زيلينسكي يتصل بالسوداني ويدعوه للمشاركة بمؤتمر “السلام في أوكرانيا” الشهر المقبل أولاً على ايشان.