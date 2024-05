لمواجهة التغير المناخي.. منظمة فرنسية تطلق برنامجا لدعم وتدريب المزارعين في ذي قار

2024-05-21 21:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف معاون محافظ ذي قار سلامة السرهيد، اليوم الثلاثاء، أن منظمة فرنسية أطلقت برنامجا لدعم وتدريب المزارعين في المحافظة، لمواجهة التغير المناخي.وقال السرهيد، في حديث لـ”شبكة أخبار الناصرية”، إن “اجتماعا عُقد مع كوادر منظمة اكتد الفرنسية التي تنفذ مشروع لتدريب المزارعين على التقنيات الحديثة والري بالتنقيط لمواجهة التغير...

