الشرطة يعزز صدارته والأمانة يطيح بالميناء في دوري نجوم العراق

2024-05-21 21:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكن فريق الشرطة بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من تحقيق فوز صعب على نظيره الكرخ بنتيجة 2-1، فيما حقق أمانة بغداد فوزا مستحقا على الميناء 2-0 بدوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن فريق القيثارة قلب الطاولة على نظيره الكرخ في بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 30 لدوري نجوم العراق".وتقدم الكرخ اولا من علامة الجزاء في الدقيقة 41 عبر اللاعب يونس غني، فيما أحرز هدف التعادل السوري محمود المواس في الدقيقة 61، وأضاف بسام شاكر الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 87".وبهذا الفوز عزز الشرطة صدارته برصيد 67 نقطة.وفي المباراة الثانية حقق فريق أمانة بغداد فوزا مستحقا على مضيفه الميناء بنتيجة 2-0 لحساب ذات الجولة".وسجل المحترف فلورنت ديدر الهدف الأول في الدقيقة 25، فيما أضاف حسين زياد الهدف الثاني في الدقيقة 52".