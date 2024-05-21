2024-05-21 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اقر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، تثبيت (17) مديراً عاماً في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس الوزراء يقر تثبيت (17) مديراً عاماً في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، توزعوا بواقع (4) مديرين عامين في وزارة الموارد المائية، و (3) في وزارة الزراعة، و (3) في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و (3) في هيئة التصنيع الحربي، ومدير عام واحد في كل من وزارتي الكهرباء، والصناعة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وكان مجلس الوزراء وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وفق ما ورد في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، قد أقر تثبيت 99 مديرًا عامًّا منذ تولي السوداني للحكومة، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960)، وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء.



