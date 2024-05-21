رئيـس النزاهة يشدد على توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الأجنبية

2024-05-21 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، (21 ايار 2024)، على ضرورة توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الأجنبيَّة التي تساهم في الإعمار وتشييد البني التحتية للبلد.

وذكر بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، ان حنون "نوه خلال لقائه السفيرة الألمانيَّة لدى العراق (كريستيانا هومان)، بأهميَّة وجود الشركات والمستثمرين الألمان ومشاركتهم في تطوير مختلف القطاعات، والإفادة من الجانب الألماني في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد، "لافتاً إلى أنَّ "سياسة الحكومة الحاليَّة جعلت مكافحة الفساد أولويَّة إلى جانب ملفات الإعمار والتنمية والمشاريع الاقتصاديّة الاستراتيجيَّة".

وطالب رئيس النزاهة بـ "التصدي لآفة الفساد وعمليات الابتزاز والرشى التي تتعرَّض لها الشركات الأجنبيَّة، وتوفير بيئة آمنة لعملها،" مؤكداً "رغبة الهيئة في إبرام مُذكَّرة تفاهم مع الجهة النظيرة في ألمانيا المعنيَّة بمنع الفساد ومكافحته".

وأشاد حنون "بالتعاون مع الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، لا سيما في عقد ورش وبرامج تدريبية حول استرداد الموجودات المُهرَّبة، والمُساعدة القانونيَّة المُتبادلة، ومهارات إدارة الاتفاقيات، والتعامل مع العقبات السياسيَّة و الجوانب التشريعيَّة، ومنها مشروع (تعزيز إدارة الماليَّة العامَّة والأسواق الماليَّـة)".

من جانبها، أعربت السفيرة الألمانية (كريستيانا هومان) عن سرورها بالعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة العراقيَّة،" مشيرة إلى "رغبة بلادها في تطوير مجالات التعاون مع العراق وانتقالها من العمل في القطاع النفطي والكهربائي إلى غيرهما من القطاعات الحيويٓة، "منبهة إلى أن "عملية مكافحة الفساد توفر بيئة آمنة ومستقرة للشركات وتحفزها للاستمرار وتوسيع أعمالها".