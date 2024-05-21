النزاهة تؤكد لسفيرة ألمانيا توفير البيئة الامنة للمستثمرين الأجانب

2024-05-21 21:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، الثلاثاء، على ضرورة توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الأجنبيَّة التي تساهم في الإعمار وتشييد البني التحتية للبلد. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن حنون التقى بالسفيرة الالمانية لدى العراق كريستيانا هومان، لبحث دور الشركات الالمانية في تشييد البنى التحتية. وأكد حنون وفقا للبيان، على أهمية وجود الشركات والمستثمرين الألمان ومشاركتهم في تطوير مختلف القطاعات، والإفادة من الجانب الألماني في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ سياسة الحكومة الحاليَّة جعلت مكافحة الفساد أولويَّة إلى جانب ملفات الإعمار والتنمية والمشاريع الاقتصاديّة الاستراتيجيَّة. وشدد حنون، على التصدي لآفة الفساد وعمليات الابتزاز والرشى التي تتعرَّض لها الشركات الأجنبيَّة، وتوفير بيئة آمنة لعملها، مؤكداً رغبة الهيئة في إبرام مُذكَّرة تفاهم مع الجهة النظيرة في ألمانيا المعنيَّة بمنع الفساد ومكافحته. واشار رئيس هيئة النزاهة، بالتعاون مع الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، لا سيما في عقد ورش وبرامج تدريبية حول استرداد الموجودات المُهرَّبة، والمُساعدة القانونيَّة المُتبادلة، ومهارات إدارة الاتفاقيات، والتعامل مع العقبات السياسيَّة و الجوانب التشريعيَّة، ومنها مشروع تعزيز إدارة الماليَّة العامَّة والأسواق الماليَّـة. من جانبها، أعربت السفيرة الألمانية، عن سرورها بالعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة العراقيَّة، مشيرة إلى رغبة بلادها في تطوير مجالات التعاون مع العراق وانتقالها من العمل في القطاع النفطي والكهربائي إلى غيرهما من القطاعات الحيويٓة. وأكدت أن عملية مكافحة الفساد توفر بيئة آمنة ومستقرة للشركات وتحفزها للاستمرار وتوسيع أعمالها. وفي وقت سابق، أعلنت السفيرة الالمانية عن تعرض شركات بلادها في العراق، لحالات ابتزاز ومطالبات بدفع الرشاوى من قِبل مسؤولين في الوزارات العراقية للحصول على عقود التنفيذ والاستثمار التي تنفذها تلك الشركات في البلاد. يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه هيئة النزاهة، بالتحقيق الفوري في تصريحات السفيرة الألمانية في بغداد كريستيانا هومان، بتعرض مستثمرين ألمان إلى الابتزاز في العراق.