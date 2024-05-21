العراق يتفق مع السعودية على فتح خطوط "نقل" جديدة

2024-05-21 21:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن الاتفاق على فتح خطوط نقل جديدة بين العراق والسعودية، فيما أشارت إلى تخفيضات سعودية كبيرة حصل عليها الناقل الوطني. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، شارك على رأس وفد وزاري ضم عددا من المدراء العامين، في مؤتمر مستقبل الطيران 2024 في المملكة العربية السعودية، للفترة من 20 الى 22 أيار الجاري. وأضافت، أن الوزير التقى على هامش فعاليات المؤتمر، عددا من نظرائه في المنطقة العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير قطاع النقل العراقي، لافتة إلى أن الوفد العراقي عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين دوليين توصلت الى نتائج واتفاقات مهمة تخص قطاع النقل بحضور السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل. وأشارت إلى أن وزير النقل ونظيره السعودي اتفقا على تفعيل خطوط الربط الجوي بين المطارات العراقية والسعودية، في ظل الاقبال المتزايد من قبل المواطنين في كلا البلدين على السفر للسياحة الدينية بين البلدين. وتابعت، أن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل التقى في الرياض المدير الإقليمي لاتحاد النقل الجوي الاياتا، كامل العوضي، مبينة أن الجانبين ناقشا اجراءات حصول الناقل الوطني على شهادة DCO. وأكدت الوزارة انه جرى الاتفاق أيضا بين وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ونظيره السعودي على تفعيل خطوط الربط الجوي بين المطارات العراقية والسعودية. وبحسب البيان، لفت مدير عام الخطوط الجوية العراقية، إلى أن الناقل الوطني العراقي حقق المركز الأول في تفويج المعتمرين الى بيت الله الحرام للعام 2024، مستدركاً بالقول: وعلى أثر ذلك طالب الوفد العراقي الجانب السعودي بعمل خصومات لصالح الناقل الوطني بما يسهم بزيادة عدد المعتمرين العراقيين الى بيت الله الحرام.