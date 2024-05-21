2024-05-21 21:48:06 - المصدر: منصة إيشان

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها. وذكر بيان مكتبه الإعلامي الذي ورد لـ “إيشان”، أن السوداني “تطرق إلى الحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية […]

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يثبّت 17 مديراً عاماً ويستعرض نتائج تقييم أداء الوزارات لعام 2023 أولاً على ايشان.