ترجيحات باستمرار تراجع الليرة التركية مع ارتفاع معدل التضخم

2024-05-21 22:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتوقع "بنك أوف أمريكا" استمرار تراجع الليرة التركية مع ارتفاع معدل التضخم، مرجحا أن تصل قيمتها إلى 38 ليرة مقابل الدولار.وأشار البنك الأمريكي إلى أن "الليرة التركية ستتراجع في ظل ارتفاع معدل التضخم في تركيا".ولفت إلى أن "المستثمرين الأجانب والأتراك أصبحوا أكثر تفاؤلا مع تشديد السياسة النقدية في تركيا".ولقد بدأت البنوك في الابتعاد عن الدولار على الرغم من أن قطاعات اقتصادية تشهد تباطؤا.وللمقارنة فقد جرى تداول العملة التركية في تعاملات اليوم الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش عند 32.19 ليرة للدولار، بانخفاض طفيف نسبته 0.03% عن سعر التسوية السابق.المصدر: بلومبرغ