2024-05-21 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واععقدت لجنة تفعيل مشروع بغداد مدينة الإبداع الأدبي - اليونسكو اجتماعها الأول برئاسة أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الثلاثاء، لبحث آليات تفعيل المشروع.وذكر بيان لأمانة بغداد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "امين بغداد رئيس اللجنة العليا لمشروع بغداد مدينة الإبداع الأدبي - اليونسكو عمار موسى كاظم، ترأس الاجتماع الأول للجنة المشكلة مؤخرا لبحث آليات تفعيل المشروع وتحقيق مراتب متقدمة في شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بحضور أعضاء اللجنة كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية ووكيل وزارة الثقافة وممثلي وزارة التربية والاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وبيت الحكمة وشبكة الإعلام العراقي ومديرية العلاقات والإعلام في أمانة بغداد وممثل اليونسكو ببغداد".وأكد الأمين، أن "هذا المشروع الحيوي والمهم يحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكدا، أن "أمانة بغداد سخرت الجهود كافة لديمومته، لاسيما وأن العاصمة تشهد نهضة عمرانية كبرى تضمنت برامج طموحة لدعم الجوانب التراثية والفعاليات الثقافية والأدبية".ولفت إلى، أن "اختيار بغداد عاصمة الإبداع الأدبي لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة جهود حثيثة ومتابعة دؤوبة لما هو جديد وفعال في مجالات التقدم الثقافي والإبداعي".وأضاف، أنه "على مدى التاريخ كانت بغداد منارة للعلم والفن والثقافة والحضارة، وخرجت آلاف العلماء والمبدعين"، مشيرا إلى، أن "الأمانة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، رسمت خريطة طريق ووضعت خططا فعالة لإعادة رونق ومجد العاصمة من خلال حزمة مشاريع ثقافية محلية ودولية تليق بمكانة واسم بغداد العريق".وكانت اليونسكو قد اختارت بغداد مدينة للإبداع الأدبي ضمن شبكة المدن الإبداعية العالمية كأول مدينة في قارة آسيا والوطن العربي تحظى بهذا التتويج الذي كان حكرا على المدن الأجنبية فقط".