العوادي يشدد على دور العشائر في مساندة الداخلية بمحاربة المخدرات والسلاح المنفلت (فيديو)

2024-05-21 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، اليوم الثلاثاء، (21 ايار 2024) على دور العشائر في مساندة وزارة الداخلية بمحاربة المخدرات والسلاح المنفلت.

وأكد العوادي بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، خلال لقائه جمعاً من شيوخ ووجهاء العشائر في بغداد "ضرب أوكار المخدرات في بغداد والمحافظات".

وشدد العوادي "على دور العشائر في مساندة وزارة الداخلية على محاربة ظاهرة المخدرات والسلاح المنفلت".

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