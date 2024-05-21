التعادل الإيجابي ينهي لقاء الطلبة ونفط البصرة في دوري نجوم العراق

2024-05-21 23:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريقا الطلبة ونفط البصرة إيجاباً، فيما حقق النجف الفوز على نفط الوسط، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الطلبة ومضيفه نفط البصرة على ملعب الميناء في البصرة في الساعة الثامنة و15 دقيقة مساء، وانتهت بنتيجة 1-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفاً بمرمى نفط البصرة عن طريق مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 90+7، وأدرك نفط البصرة هدف التعادل عن طريق عباس بديع في الدقيقة 90+10.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 38 بالمركز العاشر، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 17 بالمركز 17.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي حسين علي حكم ساحة، وكرار عباس مساعد أول، وأكرم إسماعيل مساعد ثانٍ، وحامد طالب حكم رابع، وأمجد كامل حكم "فار".

وفي التوقيت نفسه للمباراة الأولى، انطلق ديربي النجف على ملعب النجف الدولي، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط الوسط بهدف دون مقابل للنجف سجله اللاعب عباس جاسم في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدف التعديل عن طريق يونس حمود في الدقيقة 83، وهدفهالثاني في الدقيقة 90+10.

ورفع النجف رصيده للنقطة 52 بالمركز الرابع، وتجمد نفط الوسط رصيده عند النقطة 12 بالمركز الأخير.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكم ساحة، وعلي فاضل عزيز مساعد أول، وكرار نديم مساعد ثانٍ، ومصطفى مهنا حكم رابع، وزيد ثامر حكم "فار".