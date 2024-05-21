2024-05-21 23:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعطالبت إدارةُ نادي القوة الجوية الرياضيّ، الاتحادَ العراقيّ واللجانَ المُرتبطة والعاملة في دوري نُجومِ العراق، بطاقمِ تحكيم أجنبي لجميع مباريات فريقها بدوري النجوم.وذكرت ادارة النادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تطالب الاتحادَ العراقيّ واللجانَ المُرتبطة والعاملة في دوري نُجومِ العراق بضرورةِ المراقبة والتدقيق في جميع المباريات التنافسيّة، منعاً من أي إجراءٍ غير نظيفٍ يخدش نزاهةَ وشفافية اللعبة في دوري نجوم العراق، فالحوادثُ والشواهدُ بدأت تبرز وتتضحُ مع تقدمِ كل جولة، لذلك يجب أن يكون هناك عملٌ وتقييم ومراقبةٌ للتفاصيل كافة التي تحدثُ في كل المبارياتِ لكون المنافسة وصلت ذروتها للفرق المتنافسة في القمة وحتى في القاع".واضافت إدارةُ نادي القوة الجوية الرياضيّ، أن "الدوري باتَ مرئياً ومُتابَعاً، عربياً وآسيوياً، وهذا شيءٌ يحسبُ لاتحادِ الكرة، والعمل الكبير الذي يقومُ به لتطويرِ المسابقة واللعبة، ولكن بالمقابل يجب أن تكون هناك قراراتٌ وعقوبات صارمةٌ وقوية بحقِّ المتلاعبين والمتواطئين بالمُباريات، وعلى الاتحادِ أن لا يقف دورَ المُتفرج هذه المرة".وأشارت إلى ان "أخطاءُ الحكام أصبحت كارثيةً وجدليةً في جميع المباريات، وحتى مع دخول تقنية الـVAR أصبحت الأخطاءُ أكثر، ومزاجيةُ الحكام تتغيرُ من مباراةٍ إلى أخرى بتفسير الحالاتِ والقرارات وسط صمتٍ رهيبٍ من الجميع لما يحدث"، مطالبة "بطاقمِ تحكيمٍ أجنبي لجميع مباريات فريقنا، وكذلك لجميع مبارياتِ الفرق الأخرى، حتى تكون هناك عدالةٌ، وعدم وجود ضغوطاتٍ تمارس من هنا وهناك على بعضِ الحُكام الذين بدأت العدالةُ تغيبُ عنهم، مع ضعفٍ كبيرٍ بإدارةِ المبارياتِ إلى برِ الأمان".وتابعت: "وحتى لا نشككُ في نزاهةِ اللعبة مجدداً، سيكون مطلبنا الأول والأخير وجود حكامٍ أجانب في جميع المبارياتِ المُتبقية من دوري نُجومِ العراق".