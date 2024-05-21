2024-05-21 23:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، أن مشروع بغداد مدينة الابداع الادبي – اليونسكو يحظى بدعم واهتمام كبير من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "امين بغداد المهندس رئيس اللجنة العليا لمشروع بغداد مدينة الابداع الادبي - اليونسكو عمار موسى كاظم ترأس الاجتماع الاول للجنة المشكلة مؤخرا لبحث آليات تفعيل المشروع وتحقيق مراتب متقدمة في شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو" .وأضافت، ان "الاجتماع شهد حضور اعضاء اللجنة كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية ووكيل وزارة الثقافة وممثلي وزارة التربية والاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق وبيت الحكمة وشبكة الاعلام العراقي ومديرية العلاقات والاعلام في امانة بغداد وممثل اليونسكو ببغداد".وقال امين بغداد خلال الاجتماع ، بحسب البيان، ان "هذا المشروع الحيوي والمهم يحظى بدعم واهتمام كبير من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وان امانة بغداد سخرت كافة الجهود لديمومته لاسيما وان العاصمة تشهد نهضة عمرانية كبرى تضمنت برامج طموحة لدعم الجوانب التراثية والفعاليات الثقافية والادبية"، لافتا الى ان " اختيار بغداد عاصمة الإبداع الأدبي لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة جهود حثيثة ومتابعة دؤوبة لما هو جديد وفعال في مجالات التقدم الثقافي والابداعي ".واضاف انه "على مدى التاريخ كانت بغداد منارة للعلم والفن والثقافة والحضارة، وتخرج منها آلاف العلماء والمبدعين، وان امانة بغداد وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية رسمت خارطة طريق ووضعت خطط فعالة لاعادة رونق ومجد العاصمة من خلال حزمة مشاريع ثقافية محلية ودولية تليق بمكانة واسم بغداد العريق".يذكر ان اليونسكو قد اختارت بغداد مدينة للابدع الادبي ضمن شبكة المدن الإبداعية العالمية عام ٢٠١٥ كأول مدينة في قارة اسيا والوطن العربي تحظى بهذا التتويج الذي كان حكرا على المدن الأجنبية فقط.