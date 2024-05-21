وزير التعليم يؤكد المضي بسياسة الانفتاح العالمي في مجالات التعليم الجامعي

2024-05-21 23:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، المضي بسياسة الانفتاح العالمي في مجالات التعليم الجامعي.وذكرت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي رعى توقيع مذكرة تفاهم مع (King's College London) على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم المنعقد في المملكة المتحدة"، مبينا أن "مذكرة التفاهم تضمنت عددا من البرامج المتعلقة بالبحث العلمي والتوأمة والتبادل الثقافي وتوفير مناخ التعاون المشترك في التخصصات الحديثة لاسيما ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومساحات المعرفة المستجدة."وأكد وزير التعليم على هامش إجراءات التوقيع المشترك، بحسب البيان،" المضي بسياسة الانفتاح العالمي في مجالات التعليم الجامعي بما يحقق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة في العراق"، لافتا الى "أهمبة الشراكات الإيجابية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والإفادة من الجامعات العالمية والخبرات الدولية في مجال تحديث البرامج والمناهج".وأشار الى أن "قرار الوزارة باعتماد مسار بولونيا في الجامعات العراقية قد وفر بيئة مناسبة للتعاون والتبادل العلمي والأكاديمي".