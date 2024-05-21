2024-05-21 23:30:08 - المصدر: منصة إيشان

استبعد النائب حسين عرب، اليوم الثلاثاء، أن يعقد مجلس النواب في القريب العاجل، جلسة لانتخاب رئيس البرلمان، مشيراً إلى أن خيار التوجه للانتخابات المبكرة ما زال قائماً. وقال عرب في تصريح متلفز، إن “العيساوي كان قريبا من حسم رئاسة البرلمان لو لم ترفع الجلسة”، مبينا ان “نوابا من تقدم منعوا اكمال التصويت على رئيس البرلمان”، […]

ظهرت المقالة توقع نيابي: لا جلسة قريبة لاختيار رئيس البرلمان.. خيار الانتخابات المبكرة ما زال قائماً أولاً على ايشان.