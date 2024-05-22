الطلبة ونفط البصرة يتعادلان إيجابا في دوري النجوم

2024-05-22 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل نفط البصرة (1-1) مع ضيفه الطلبة، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق.وظلت النتيجة تعادلاً سلبيًا بين الفريقين حتى سجّل الطلبة هدفا عن طريق مؤمل عبدالرضا بالدقيقة 90+7، ثم ردّ نفط البصرة سريعًا بالتعادل عن طريق لاعبه عباس بديع بالدقيقة 90+9.التعادل رفع رصيد نفط البصرة إلى النقطة 27 في المركز 17 بجدول ترتيب المسابقة المحلية بفارق الأهداف عن الكرخ صاحب المركز 16 ونقطة عن أربيل صاحب المركز 15.