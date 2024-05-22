الطلبة ونفط البصرة يتعادلان إيجابا في دوري النجوم
2024-05-22 00:36:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تعادل نفط البصرة (1-1) مع ضيفه الطلبة، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق.
وظلت النتيجة تعادلاً سلبيًا بين الفريقين حتى سجّل الطلبة هدفا عن طريق مؤمل عبدالرضا بالدقيقة 90+7، ثم ردّ نفط البصرة سريعًا بالتعادل عن طريق لاعبه عباس بديع بالدقيقة 90+9.
التعادل رفع رصيد نفط البصرة إلى النقطة 27 في المركز 17 بجدول ترتيب المسابقة المحلية بفارق الأهداف عن الكرخ صاحب المركز 16 ونقطة عن أربيل صاحب المركز 15.
تعادل نفط البصرة (1-1) مع ضيفه الطلبة، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق.
وظلت النتيجة تعادلاً سلبيًا بين الفريقين حتى سجّل الطلبة هدفا عن طريق مؤمل عبدالرضا بالدقيقة 90+7، ثم ردّ نفط البصرة سريعًا بالتعادل عن طريق لاعبه عباس بديع بالدقيقة 90+9.
التعادل رفع رصيد نفط البصرة إلى النقطة 27 في المركز 17 بجدول ترتيب المسابقة المحلية بفارق الأهداف عن الكرخ صاحب المركز 16 ونقطة عن أربيل صاحب المركز 15.