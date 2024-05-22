البرلمان العراقي.. انضمام عضو من كتلة "الصدارة" وآخر مستقل إلى حركة "حسم"

2024-05-22 00:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، بانضمام نائبين في مجلس النواب العراقي إلى الحركة التي يتزعمها وزير الدفاع ثابت العباسي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النائب عن محافظة نينوى محمد نوري عبد ربه، أحد الأعضاء الأربعة لكتلة (الصدارة) بزعامة محمود المشهداني، انسحب من كتلته وانضم إلى حركة (حسم) بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي".

وأضاف أن "النائب المستقل عن محافظة نينوى نايف الشمري، انضم هو الآخر إلى حركة العباسي".

وأعلنت كتلة "الصدارة" البرلمانية بزعامة محمود المشهداني في 13 آيار/ مايو الجاري، الانضمام لتحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي، وتضم كتلة "الصدارة" أربعة نواب وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبدربه.

ومساء يوم السبت الماضي، عقد مجلس النواب العراقي جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد له حضرها نحو 300 نائب، وفشل المجلس في انتخاب الرئيس بجولتها الأولى، ليضطر إلى إجراء جولة انتخابية ثانية حصل فيها النائب سالم العيساوي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر على 158 صوتاً، فيما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتاً عن تحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، والنائب عامر عبد الجبار ثلاثة أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً، وذهب البرلمان نحو جولة ثالثة، بحسب بيان من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

ولم يختلف المشهد كثيراً عن جلسة 3 كانون الثاني 2024، المشاهد التي سربها النواب عن جلسة مساء يوم أمس السبت، من مشادات كلامية وتشابك والأيدي، شهدها وخبرها قبل خمسة أشهر، بسيناريو مكرر من قبل نواب حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي.