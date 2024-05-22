تصنيع الحبوب: المباشرة بإنتاج الطحين الصفر العراقي

2024-05-22 00:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازأعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإنتاج الطحين الصفر ليكون عراقياً بنسبة 100%، مشيراً إلى أنها دعمت إنشاء مطاحن حديثة ووفرت المتطلبات اللوجستية.وقال مدير عام الشركة محسن نامس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف مباشر من وزير التجارة أثير الغريري، بأن يكون الطحين الصفر الموجود في الأسواق عراقياً، أجرينا جولة مع مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب إلى إحدى المطاحن المكلفة بإنتاج الطحين الصفر في محافظة بغداد، وهي مطحنة صقر البلاد".وأضاف، أن "وزارة التجارة أخذت على عاتقها لإنجاح هذا المشروع توفير الأمور اللوجستية ومن ضمنها إنشاء مطاحن حديثة ومنها المطحنة المشار إليها المكلفة بإنتاج الطحين الصفر وهذا الإنتاج تشرف عليه شركتنا بداية عبر استلام الحبوب وعمليات الإنتاج وصولاً إلى الاستهلاك".وتابع، أن "هذا الطحين مفحوص من قبل مختبراتنا وأشرفنا عليه من ناحية النوعية والجودة ومطابقته للمواصفات القياسية العراقية ومن دون إضافات".وأشار إلى، أن "المطحنة تنتج نوعين من الطحين الصفر، درجة أولى لإنتاج الصمون العراقي الحجري والصمون الأوتوماتيكي وآخر لإنتاج الرغيف العراقي، والإنجاز المهم الآن أن يكون طحين الصفر عراقيا 100‎%‎".بدوره، قال المدير المفوض لمطحنة صقر البلاد عقيل قاسم منغر لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نشكر رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لتصنيع الحبوب على هذه المبادرة الصناعية لإنتاج الطحين المحلي الخالي من المواد الكيمياوية، إذ تعاونت معنا الشركة العامة لتجارة الحبوب في استيراد الحبوب الروسية والأسترالية بكميات كبيرة، وكان تعاون الشركة العامة لتجارة الحبوب معنا ممتازاً إذ سهلت لنا إجراءات تخليص الحبوب بصورة جيدة بنسبة 100‎%‎".وأضاف، أن "الإنتاج اليومي للمطحنة يبلغ 500 طن وهو ما يعادل 7500 كيس من الطحين الصفر المحلي، وإنتاجنا لاقى إقبالاً من الأسواق المحلية والأفران ويباع كيس الطحين بسعر تنافسي يبلغ 29 ألف دينار وهو أقل من المستورد البالغ 35 ألف دينار".واشار إلى، أننا "نعمل على زيادة الإنتاج إلى ألف طن في الأيام المقبلة، ويرتفع إلى حوالي 1500 طن في مرحلة لاحقة".وأكد وزير التجارة أثير داود الغريري في وقت سابق انطلاق مشروع إنتاج الطحين الصفر التجاري، مشيرا إلى أنه يمثل ولادة قطاع صناعي جديد قادر على سد حاجة البلاد وبنوعيات عالية الجودة.