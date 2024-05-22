رئيس الجمهورية: رفع مستويات التعاون بين العراق وسلطنة عمان

2024-05-22 00:42:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





شدد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، على أهمية رفع مستويات التعاون بين العراق وسلطنة عُمان.

وذكر بيان رئاسي، أن «رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن أحمد عيدروس بمناسبة انتهاء مهام عمله.»

ولفت رشيد إلى «أهمية رفع مستويات التعاون بين البلدين، بما يعزز العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين»، مشيداً «بدور سلطنة عمان الداعم لقضايا الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار بين دول المنطقة».

وحمل رئيس الجمهورية السفير «تحياته الخالصة إلى السلطان هيثم بن طارق، وولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني بالمزيد من التقدم والازدهار»، مثمناً «الجهود التي بذلها السفير طيلة مدة عمله في العراق، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة».

بدوره، أبدى سفير سلطنة عُمان «شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه لتطوير العلاقات العراقية العُمانية»، متمنياً للشعب العراقي «المزيد من التقدم والازدهار والرخاء».