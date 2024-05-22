كريم حمادي يعزي السفير الإيراني بوفاة رئيسي

2024-05-22 00:42:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





زار وفد برئاسة رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، أمس الثلاثاء، السفارة الإيرانية في بغداد لتقديم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن «الوفد برئاسة رئيس شبكة الإعلام قدم التعازي للسفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر تحطم الطائرة التي تقلهم قبل يومين».

وأشار المراسل إلى أن «رئيس شبكة الإعلام سجل اسمه في سجل التعازي الخاص بالسفارة.

على صعيد ذي صلة، زار رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، السفارة الإيرانية، والتقى السفير محمد كاظم آل صادق، وعبر عن مواساته وتعازيه للمرشد الأعلى علي الخامنئي والحكومة والشعب الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي «رحمه الله» ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ومن رافقهم، إثر سقوط المروحية التي كانت تقلهم شمال غربي البلاد».

واستذكر الحكيم «دور الرئيس الراحل في تبني القضايا الإسلامية ومنها القضية الفلسطينية».