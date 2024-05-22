رونالدو يستعيد هوايته المفضلة مع النصر

2024-05-22 07:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واععاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد النصر السعودي، لهوايته المفضلة، والتي أعتاد على القيام بها مع مختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها.وظهر رونالدو بقفزة عالية للغاية وارتقاء مرتفع خلال تدريبات فريقه، التي يستعد من خلالها لمواجهة الرياض، يوم غد الخميس، في دوري روشن السعودي للمحترفين.رونالدو المعرف بارتقائه العالي لمقابلة الكرات العرضية برأسيات قاتلة، عاد ليكرر فعلته خلال مران العالمي ، ما أثار إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويحتفظ رونالدو لنفسه بأرقام قياسية في القفزات الهوائية خلال الكرات العرضية، حيث كان قد ارتقى لارتفاع بلغ 2.56 مترا في إحدى مباريات فريقه الأسبق يوفنتوس الإيطالي ضد سامبدوريا.كما أن الدون يمتلك الرقم القياسي أيضا بارتفاع بلغ 2.93 متر وذلك خلال مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.كذلك قفز لارتفاع 2.76 متر مع منتخب بلاده في يورو 2016 ضد ويلز.يذكر أن رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 33 هدفا.