بايرن ينتظر مكافأة مالية من برشلونة بسبب ليفاندوفسكي

2024-05-22 07:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيستعد نادي برشلونة لدفع مبلغ 1.25 مليون يورو إلى نظيره بايرن ميونيخ وفقاً لعقد انتقال المهاجم البولندي ليفاندوفسكي من النادي الألماني إلى نظيره الإسباني. وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن عقد انتقال ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة كان مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى مكافآت، والتي كانت مشروطة بتسجيل المهاجم 25 هدفاً في كل من المواسم الأربعة التي وقع فيها عقده، أي أن النادي الألماني سيحصل علي 1.25 مليون يورو مقابل كل عام يصل فيه ليفاندوفسكي إلى 25 هدفاً، وهو ما تحقق في الموسم الحالي بهدفهِ ضد رايو فاليكانو، للمرة الثانية بعد الموسم الماضي.