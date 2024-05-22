رئيس الوزراء يتوجه إلى طهران على رأس وفد رسمي رفيع

2024-05-22 08:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واعتوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى طهران على رأس وفد رسمي رفيعوذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجه إلى طهران على رأس وفد رسمي رفيع يضم رئيس المحكمة الاتحادية وعددا من الوزراء والمحافظين، لتقديم العزاء في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية ورفاقهما".