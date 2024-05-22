2024-05-22 09:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (22 آيار 2024)، إلقاء القبض على 10 متهمين بقضايا جنائية ومخدرات في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (10) متهمين ومطلوبين للقضاء بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير المرخصة)".

وأضافت، أنه "تم ضبط (6) مسدسات وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".



