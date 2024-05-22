2024-05-22 09:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أوضح مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، أن الناحية تعد الاكثر شهرة على مستوى العراق بإنتاج "الرقي" المتميز بجودته وغزارة انتاجه الذي يتدفق على اغلب الأسواق، فيما بين أن الناحية تنتج مايقارب الـ1000 طن يوميًا.

وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اجمالي مساحة مزارع الرقي في الناحية يتجاوز الـ4 الاف دونم"، مبينا أن "الانتاج دخل مرحلة الذروة حيث وصل الإنتاج الى الف طن يوميا يجري تسويقها من خلال مراكز البيع الرئيسة الى جميع أسواق العراق".

وأضاف، أن "الجزء الاكبر من محصول الرقي يعتمد بالأساس على الابار الآرتوازية"، مشيرا الى أن "نسبة ليست قليلة من المزارعين بدأت فعليا بانتهاج طرق الري الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه وتحقق جدوى اقتصادية اعلى".

وبين، أن "انتاج الرقي يستمر الى منتصف حزيران ثم يبدأ بالانخفاض التدريجي".

من جهته، أكد عضو لجنة الزراعة النيابية ثائر الجبوري، "أهمية الانتاج المحلي لدعم الاسواق وايقاف الاستيراد لبعض المحاصيل من اجل دعم المزارعين".

وأضاف، أن "من 10-15 محصول زراعي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي منه في العراق مع غزارة الانتاج لكن تبقى تحديات المياه وارتفاع تكاليف الانتاج عوامل ضاغطة"، مشيرا الى أن "لجنة الزراعة تواصل مساعيها من اجل الانتقال الى مبدا الزراعة الحديثة".

وفي وقت سابق، قرر المجلس الوزاري للإقتصاد، إيقاف استيراد محاصيل البطاطا والخيار والبصل والشجر والرقي والبطيخ لوفرتها محلياً.

ودعما للقطاع الزراعي وللفلاحين قرر مجلس الاقتصاد الوزاري "ايقاف استيراد محصول البطاطا لسنة واحدة بسبب وفرة الانتاج المحلي، كذلك ايقاف استيراد محاصيل (الخيار والبصل والشجر والرقي والبطيخ) لهذا الموسم لوفرة انتاجها محلياً ودعما للمنتوج الوطني.