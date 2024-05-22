للمرة الرابعة.. غوارديولا يحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

2024-05-22 09:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

فاز بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن قاد مانشستر سيتي لحصد اللقب الرابع تواليا في إنجاز لا سابق له.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية، إن "هذه الجائزة تعكس العمل الجاد والتميز الذي يقوم به جميع العاملين في النادي في كافة الأقسام، وأنا فخور جدا بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين والعمل جنبا إلى جنب يوميا مع مدربين رائعين والطاقم المعاون".

وأضاف أن "الفوز بأربعة ألقاب متتالية أحد أكثر الإنجازات التي أفتخر بها في مسيرتي. إنها أصعب مسابقة للدوري في العالم وقدم منافسونا كرة قدم مذهلة".

وحصل المدرب الإسباني على الجائزة 4 مرات سابقة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في 2016.

وبحصوله على 6 ألقاب في الدوري أصبح غوارديولا الآن ثاني أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وتفوق غوارديولا على منافسيه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا وأندوني إيراولا مدرب بورنموث ويورغن كلوب مدرب ليفربول.

المصدر: وكالات