2024-05-22 09:48:07 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت وسائل إعلام عالمية نقلا عن مصادر، أن إيرلندا وإسبانيا والنروج تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة، بالإضافة إلى دولة أوروبية أخرى. وقد تتخذ عدة دول أوروبية أيضا قرار الاعترف بدولة فلسطين، كبلجيكا ومالطا والنرويج وسلوفينيا، لأنها أعلنت سابقا مثل هذه النوايا. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أن الحكومة الإسبانية ستعترف بفلسطين كدولة […]

ظهرت المقالة دول أوروبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين أولاً على ايشان.