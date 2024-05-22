انخفاض أسعار خامي البصرة مع تراجع النفط

2024-05-22 09:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الأربعاء، مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 82 سنتا ليصل الى 81.87 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 82 سنتا ليصل الى 84.82 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول بسبب التضخم المستمر، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.