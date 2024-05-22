2024-05-22 09:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 82.29 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.16 دولار بحلول الساعة 0254. وتراجعت عقود النفط بنحو واحد بالمئة عند التسوية الثلاثاء. وكان مسؤولون بالبنك المركزي الأميركي قد قالوا أمس الثلاثاء إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ اثنين بالمئة قبل أي خفض لأسعار الفائدة. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء النمو الاقتصادي والضغط على الطلب على النفط.