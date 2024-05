ذي قار: صولة أمنية تنتهي بضبط انواع متنوعة من الأسلحة في سيد دخيل

2024-05-22 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نفذت شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، صولة أمنية في قضاء سيد دخيل لمتابعة المطلوبين وضبط الاسلحة غير المرخصة. وذكر بيان للشرطة، ورد ألى “شبكة اخبار الناصرية”، أن “قوة امنية مشتركة من قسم شرطة الاصلاح بالاشتراك مع فوج ذي قار التكتيكي وقوة من الشرطة الاتحادية وسرية سوات، نفذت...

