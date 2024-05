بمؤتمر مشترك بين المحافظات.. رئيس مجلس ذي قار: دعم المجالس المحلية ومنع التحايل على صلاحياتها ضرورة

2024-05-22 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، ضرورة دعم الحكومات المحلية وعدم التحايل على صلاحياتها القانونية، خلال مشاركته في مؤتمر التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب و مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وقال العمري، في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “شارك في مؤتمر التعاون...

