السوداني يصل طهران لتقديم العزاء بوفاة الرئيس الإيراني ورفاقه

2024-05-22 10:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى طهران لتقديم العزاء في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان ورفاقهما بحادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، أن السوداني يرأس في زيارته وفدا رسميا رفيعا يضمّ رئيس المحكمة الاتحادية وعددًا من الوزراء والمحافظين.

وكان مصدر مطلع قد افاد يوم أمس الثلاثاء، بأن السوداني سيشارك في تشييع الرئيس الإيراني بالعاصمة طهران.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ بأن "السوداني سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران من اجل المشاركة في التشييع الرسمي للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي اليوم الأربعاء".

وأعلنت إيران يوم الاثنين الماضي، رسميا وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع مسؤولين آخرين في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وبدأ المشيعون في التجمع في طهران،أمس الثلاثاء، استعدادا لأيام من الجنازات والمواكب لتشييع الرئيس الإيراني الراحل ووزير خارجيته وبقية المسؤولين الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم المروحية.

وتحرك موكب صباح أمس الثلاثاء تقوده شاحنة تحمل توابيت الموتى ببطء عبر الشوارع الضيقة بوسط مدينة تبريز، أقرب مدينة رئيسية لموقع الحادث.

ومن المقرر أن تنقل الجثامين إلى قم، قبل نقلها إلى طهران، وستقام يوم الأربعاء مراسم جنائزية يترأسها المرشد الإيراني اية الله علي خامنئي، وستنظم مدينة بيرجند، مسقط رأس رئيسي، يوم الخميس، موكبا، تليها جنازة ودفن في مدينة مشهد.