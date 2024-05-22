جنايات البصرة: الاعدام بحق تجار مخدرات من بينهم امرأة

2024-05-22 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، أحكاما بالإعدام بحق أربعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة في المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين الأربعة من بينهم امرأة ضبط بحوزتهم مادتي المثيل امفيتامين ومادة الحشيشة".

وأضاف البيان، أن "الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".