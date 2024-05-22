افتتاح مشروع شبكة النفاذ الضوئي اليوم في البصرة

2024-05-22 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

تفتتح وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء (22 آيار 2024)، مشروع شبكة النفاذ الضوئي اليوم في محافظة البصرة.

وقال النائب الفني لمحافظ البصرة زيد الإمارة لـ "بغداد اليوم"، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري وصلت للمحافظة اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية لافتتاح مشروع شبكة النفاذ الضوئي".

وأضاف أن "اهتمام الحكومة الاتحادية بالمحافظة يسهل من عمل انجاز المشاريع بالمحافظة فهناك سلسلة لزيارات مرتقبة لعدد من المسؤولين لغرض انشاء مشاريع اتحادية تخدم المحافظة ".