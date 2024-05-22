اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 30 من دوري نجوم العراق

2024-05-22 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تختتم مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ 30 من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين، بإقامة أربع مواجهات أبرزها قمة القوة الجوية والكهرباء في ملعب الشعب الدولي.

ويرفع الصقور شعار الفوز بمواجهة الكهرباء، من أجل التعويض ومصالحة أنصاره عقب تعادله السلبي أمام الميناء في الجولة السابقة، وبالتالي فإنه سيبحث عن النقاط الكاملة بغية ملاحقة الشرطة المتصدر، فيما يطمح الفريق البرتقالي للخروج بنتيجة إيجابية تساعده على التقدم في جدول الترتيب.

وفي لقاء آخر يستضيف دهوك في ملعبه، منافسه الزوراء، سعياً منه لتصحيح المسار بعد خسارته أمام النجف بهدف نظيف، بينما يطمح النوارس للعودة إلى طريق الانتصارات، عقب تعادله في آخر اختبار له بمواجهة زاخو. من جانبه يتطلع زاخو إلى مواصلة عروضه المميزة تحت قيادة المدرب القطري طلال البلوشي، وهو يلاقي أربيل في ديربي شمالي، أملاً في إعادة سيناريو الذهاب الذي انتهى بتفــوق أبناء الخابور بثنائية نظيفة، ولذلك تمثل مواجهة اليوم فرصة مثالية للقلعة الصفراء بهدف رد الاعتبار، ويلتقي اليوم أيضا كربلاء مع نظيره نفط ميسان في مباراة يسعى من خلالها كل فريق لتحقيق الفوز وتعويض التعثر الأخير، لا سيما أن العميد خسر بملاقاة الشرطة، في حين تعرض فرسان المملكة لهزيمة على يد الطلبة.