بالصور.. ملعب البصرة جاهز لاستضافة بطولة غرب آسيا لالعاب القوى

2024-05-22 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن جاهزية المدينة الرياضية في البصرة لاحتضان منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات بنسختها الخامسة والتي ستنطلق في التاسع والعشرين من الشهر الحالي وتستمر حتى الأول من حزيران المقبل بمشاركة 13 دولة.ونشرت وزارة الشباب والرياضة على موقعها الرسمي مجموعة من الصور تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، مع شعار " من القوس والسهم إلى الوثب والقرص البصرة جاهزة للعرس".